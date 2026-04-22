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Jordan Sport 男子防晒高尔夫翻领T恤 - 卡其/卡其

Jordan Sport

男子防晒高尔夫翻领T恤

¥899
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Jordan Sport 男子防晒高尔夫翻领T恤的左袖口饰有经典 Jordan 品牌标志，以精致格调焕新演绎经典单品。轻盈针织面料，助你在球场上保持舒适。


  • 显示颜色： 卡其/卡其
  • 款式： HQ8480-247

Jordan Sport

¥899

Jordan Sport 男子防晒高尔夫翻领T恤的左袖口饰有经典 Jordan 品牌标志，以精致格调焕新演绎经典单品。轻盈针织面料，助你在球场上保持舒适。

其他细节

垂坠式后摆设计，在塞入下装时提升背面包覆效果

产品细节

  • UPF 40+
  • 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 领口纽扣开襟设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 卡其/卡其
  • 款式： HQ8480-247

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