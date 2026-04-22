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Jordan Sport
男子防晒高尔夫翻领T恤
¥899
Jordan Sport 男子防晒高尔夫翻领T恤的左袖口饰有经典 Jordan 品牌标志，以精致格调焕新演绎经典单品。轻盈针织面料，助你在球场上保持舒适。
- 显示颜色： 卡其/卡其
- 款式： HQ8480-247
Jordan Sport
¥899
Jordan Sport 男子防晒高尔夫翻领T恤的左袖口饰有经典 Jordan 品牌标志，以精致格调焕新演绎经典单品。轻盈针织面料，助你在球场上保持舒适。
其他细节
垂坠式后摆设计，在塞入下装时提升背面包覆效果
产品细节
- UPF 40+
- 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 领口纽扣开襟设计
- 可机洗
- 显示颜色： 卡其/卡其
- 款式： HQ8480-247
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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