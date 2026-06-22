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Jordan Sport
男子高尔夫无袖毛衣
20% 折让
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此配色当前无货
Jordan Sport 男子高尔夫无袖毛衣是高尔夫球包中的基本单品，可轻松叠搭你喜爱的上衣，在需要时提供温暖包覆。宽松版型，助你自如挥杆。
- 显示颜色： 橄榄灰
- 款式： HQ8687-040
Jordan Sport
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Jordan Sport 男子高尔夫无袖毛衣是高尔夫球包中的基本单品，可轻松叠搭你喜爱的上衣，在需要时提供温暖包覆。宽松版型，助你自如挥杆。
产品细节
- 大身整体成分：78% 聚酯纤维/20% 羊毛/2% 其他纤维
- 手洗
- 显示颜色： 橄榄灰
- 款式： HQ8687-040
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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