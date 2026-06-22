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Jordan Sport 男子高尔夫无袖毛衣 - 橄榄灰

Jordan Sport

男子高尔夫无袖毛衣

20% 折让
橄榄灰
黑

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Jordan Sport 男子高尔夫无袖毛衣是高尔夫球包中的基本单品，可轻松叠搭你喜爱的上衣，在需要时提供温暖包覆。宽松版型，助你自如挥杆。


  • 显示颜色： 橄榄灰
  • 款式： HQ8687-040

Jordan Sport

20% 折让

Jordan Sport 男子高尔夫无袖毛衣是高尔夫球包中的基本单品，可轻松叠搭你喜爱的上衣，在需要时提供温暖包覆。宽松版型，助你自如挥杆。

产品细节

  • 大身整体成分：78% 聚酯纤维/20% 羊毛/2% 其他纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 橄榄灰
  • 款式： HQ8687-040

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