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Jordan Sport
男子高尔夫纽扣开襟短袖针织开衫
¥1,199
Jordan Sport 男子高尔夫纽扣开襟短袖针织开衫专为高尔夫球运动打造。轻盈针织面料，助你保持舒适，轻松打满 18 洞。匠心外观，尽显 Jordan 风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： II7268-010
Jordan Sport
¥1,199
Jordan Sport 男子高尔夫纽扣开襟短袖针织开衫专为高尔夫球运动打造。轻盈针织面料，助你保持舒适，轻松打满 18 洞。匠心外观，尽显 Jordan 风范。
产品细节
- 大身整体成分：58% 粘纤/42% 锦纶
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： II7268-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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