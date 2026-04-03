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Jordan Sport 男子高尔夫纽扣开襟短袖针织开衫 - 黑

Jordan Sport

男子高尔夫纽扣开襟短袖针织开衫

¥1,199

Jordan Sport 男子高尔夫纽扣开襟短袖针织开衫专为高尔夫球运动打造。轻盈针织面料，助你保持舒适，轻松打满 18 洞。匠心外观，尽显 Jordan 风范。


  • 显示颜色：
  • 款式： II7268-010

Jordan Sport

¥1,199

Jordan Sport 男子高尔夫纽扣开襟短袖针织开衫专为高尔夫球运动打造。轻盈针织面料，助你保持舒适，轻松打满 18 洞。匠心外观，尽显 Jordan 风范。

产品细节

  • 大身整体成分：58% 粘纤/42% 锦纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II7268-010

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