Jordan Sport 男子高尔夫翻领T恤饰有经典 Jordan 品牌标志，以精致格调焕新演绎经典单品。轻盈针织面料搭载汗迹隐匿技术，助你在球场上保持清爽舒适。

该产品部分配色的前襟部位有两粒扣和三粒扣两个版本。 随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。