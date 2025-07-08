 
Jordan Sport 男子高尔夫翻领T恤 - 巴洛克棕/巴洛克棕

Jordan Sport

男子高尔夫翻领T恤

11% 折让
巴洛克棕/巴洛克棕
浅军械蓝/浅军械蓝

Jordan Sport 男子高尔夫翻领T恤饰有经典 Jordan 品牌标志，以精致格调焕新演绎经典单品。轻盈针织面料搭载汗迹隐匿技术，助你在球场上保持清爽舒适。


  • 显示颜色： 巴洛克棕/巴洛克棕
  • 款式： HQ8479-237

其他细节

  • Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽
  • 垂坠式下摆设计，在塞入下装时提升后侧包覆效果

产品细节

  • 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色的前襟部位有两粒扣和三粒扣两个版本。 随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。