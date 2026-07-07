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Jordan Sport
男子高尔夫防晒提花短袖翻领T恤
10% 折让
Jordan Sport 男子高尔夫防晒提花短袖翻领T恤专为高尔夫球运动打造。弹性针织面料，助你保持清爽，轻松打满 18 洞。匠心外观，尽显 Jordan 风范。
- 显示颜色： 帆白/帆白
- 款式： IF2923-133
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产品细节
- UPF 40+
- 85% 聚酯纤维/15% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/帆白
- 款式： IF2923-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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