Jordan Sport Classic
男子长裤
¥499
Jordan Sport Classic 男子长裤采用轻盈起皱锦纶面料，经久耐穿，塑就经典运动套装外观。 网眼布里料，舒适非凡。
- 显示颜色： 飞行员灰/黑
- 款式： IB2244-041
Jordan Sport Classic
¥499
Jordan Sport Classic 男子长裤采用轻盈起皱锦纶面料，经久耐穿，塑就经典运动套装外观。 网眼布里料，舒适非凡。
其他细节
- 锦纶面料，轻盈耐穿
- 网眼布里料，质感轻盈
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 飞行员灰/黑
- 款式： IB2244-041
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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