Jordan Sport Crossover Dongdan
Dri-FIT 下站东单男子速干法式毛圈无袖套头连帽衫
32% 折让
穿上 Jordan Sport Crossover Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干法式毛圈无袖套头连帽衫，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款无袖连帽衫采用挺括的法式毛圈面料，结合导湿速干技术，助你在球场内外洋溢清新活力。
- 显示颜色： 中橄榄绿/灰黑
- 款式： HV1260-222
Jordan Sport Crossover Dongdan
32% 折让
穿上 Jordan Sport Crossover Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干法式毛圈无袖套头连帽衫，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款无袖连帽衫采用挺括的法式毛圈面料，结合导湿速干技术，助你在球场内外洋溢清新活力。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡
产品细节
- 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉
- 正面口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 中橄榄绿/灰黑
- 款式： HV1260-222
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。