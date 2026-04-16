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Jordan Sport Crossover Dri-FIT 女子速干针织连帽衫 - 调色桦树色/黑

Jordan Sport Crossover

Dri-FIT 女子速干针织连帽衫

21% 折让

Jordan Sport Crossover Dri-FIT 女子速干针织连帽衫采用宽松版型、法式毛圈面料与导湿速干技术，帮助保持清爽活力，是训练或出行的理想之选。


  • 显示颜色： 调色桦树色/黑
  • 款式： IB2499-051

Jordan Sport Crossover

21% 折让

Jordan Sport Crossover Dri-FIT 女子速干针织连帽衫采用宽松版型、法式毛圈面料与导湿速干技术，帮助保持清爽活力，是训练或出行的理想之选。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入成排细小的非起绒毛圈

产品细节

  • 面料/连帽里料：70% 棉/30% 聚酯纤维
  • 正面口袋
  • 罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色桦树色/黑
  • 款式： IB2499-051

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