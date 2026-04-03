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Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干套头连帽衫 - 黑/白色

Jordan Sport Crossover

Dri-FIT 男子速干套头连帽衫

20% 折让

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Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干套头连帽衫采用法式毛圈面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，无论是在健身房度过漫长的午后时光，还是与朋友小聚，皆可助你保持清爽活力。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV8627-010

Jordan Sport Crossover

20% 折让

Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干套头连帽衫采用法式毛圈面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，无论是在健身房度过漫长的午后时光，还是与朋友小聚，皆可助你保持清爽活力。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，适合日常穿着

产品细节

  • 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。 连帽里料/口袋（手背侧）：100% 棉
  • 正面口袋
  • 罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV8627-010

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