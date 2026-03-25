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Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干无袖套头连帽衫 - 奶白 II

Jordan Sport Crossover

Dri-FIT 男子速干无袖套头连帽衫

¥449

专为健身生活设计，助力发挥出色运动表现。Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干无袖套头连帽衫采用略微裁短设计搭配经典版型，营造恰到好处的活动空间，并配有前袋，方便存放物品。搭载导湿速干技术，助你在训练中保持干爽。


  • 显示颜色： 奶白 II
  • 款式： IR6310-236

Jordan Sport Crossover

¥449

专为健身生活设计，助力发挥出色运动表现。Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干无袖套头连帽衫采用略微裁短设计搭配经典版型，营造恰到好处的活动空间，并配有前袋，方便存放物品。搭载导湿速干技术，助你在训练中保持干爽。

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 面料：61% 棉/39% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 奶白 II
  • 款式： IR6310-236

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