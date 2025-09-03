Jordan Sport Crossover
Dri-FIT 男子速干针织长裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干针织长裤采用法式毛圈面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，无论是在健身房度过漫长的午后时光，还是与朋友小聚，皆可助你保持清爽活力。
- 显示颜色： 麻灰/白色
- 款式： FV8629-050
Jordan Sport Crossover
¥499
Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干针织长裤采用法式毛圈面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，无论是在健身房度过漫长的午后时光，还是与朋友小聚，皆可助你保持清爽活力。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，适合日常穿着
产品细节
- 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 弹性裤管口
- 可机洗
- 显示颜色： 麻灰/白色
- 款式： FV8629-050
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。