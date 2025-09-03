Jordan Sport
Diamond 大童透气短裤
11% 折让
Jordan Sport Diamond 大童短裤是一款基础佳选单品，助你尽情畅玩。该短裤采用透气聚酯纤维网眼布面料，无论在球场、赛场还是运动场，皆可营造清爽舒适的运动体验；弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： HQ7219-133
Jordan Sport
其他细节
侧边口袋，便于存放现金或钥匙等小物件
产品细节
- 面布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
