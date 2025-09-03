 
Jordan Sport Diamond 大童透气短裤 - 帆白

Jordan Sport

Diamond 大童透气短裤

11% 折让

Jordan Sport Diamond 大童短裤是一款基础佳选单品，助你尽情畅玩。该短裤采用透气聚酯纤维网眼布面料，无论在球场、赛场还是运动场，皆可营造清爽舒适的运动体验；弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HQ7219-133

Jordan Sport

其他细节

侧边口袋，便于存放现金或钥匙等小物件

产品细节

  • 面布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。