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Jordan Sport DNA 男子套头连帽衫 - 黑/黑

Jordan Sport DNA

男子套头连帽衫

¥699

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Jordan Sport DNA 男子套头连帽衫采用经典传承的设计细节，为日常运动装赋予舒适自在感。这款套头连帽衫采用绒线贴片设计，风帽开口处穿插多色抽绳。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CU9068-010

Jordan Sport DNA

¥699

日常运动，经典传承

Jordan Sport DNA 男子套头连帽衫采用经典传承的设计细节，为日常运动装赋予舒适自在感。这款套头连帽衫采用绒线贴片设计，风帽开口处穿插多色抽绳。

其他细节

  • 厚实面料，柔软温暖
  • 风帽开口处穿插多色抽绳
  • 胸部饰有绒线贴片

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 弹性梭织风帽覆面
  • 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
  • 袋鼠式口袋
  • 可调节风帽设计
  • 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。外接片：94% 锦纶/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CU9068-010

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