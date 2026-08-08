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Jordan Sport DNA
男子套头连帽衫
¥699
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此配色当前无货
Jordan Sport DNA 男子套头连帽衫采用经典传承的设计细节，为日常运动装赋予舒适自在感。这款套头连帽衫采用绒线贴片设计，风帽开口处穿插多色抽绳。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CU9068-010
Jordan Sport DNA
¥699
日常运动，经典传承
Jordan Sport DNA 男子套头连帽衫采用经典传承的设计细节，为日常运动装赋予舒适自在感。这款套头连帽衫采用绒线贴片设计，风帽开口处穿插多色抽绳。
其他细节
- 厚实面料，柔软温暖
- 风帽开口处穿插多色抽绳
- 胸部饰有绒线贴片
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性梭织风帽覆面
- 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
- 袋鼠式口袋
- 可调节风帽设计
- 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。外接片：94% 锦纶/6% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CU9068-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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