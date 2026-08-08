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Jordan Sport DNA 男子套头连帽衫 - 黑/黑/黑/明黄

Jordan Sport DNA

男子套头连帽衫

¥699

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此配色当前无货

Jordan Sport DNA 系列重现品牌既往设计中的经典元素，带领新一代了解迈克尔·乔丹的非凡旅程。Jordan Sport DNA 男子套头连帽衫采用厚实法式毛圈面料，营造可轻松叠搭的休闲风范。饰有灵感源自迈克尔·乔丹职业赛车队的图案。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/明黄
  • 款式： CV2744-010

Jordan Sport DNA

¥699

Jordan Sport DNA 系列重现品牌既往设计中的经典元素，带领新一代了解迈克尔·乔丹的非凡旅程。Jordan Sport DNA 男子套头连帽衫采用厚实法式毛圈面料，营造可轻松叠搭的休闲风范。饰有灵感源自迈克尔·乔丹职业赛车队的图案。

其他细节

  • 厚实法式毛圈面料，柔软舒适，结构出众
  • 图案灵感源自迈克尔·乔丹的职业赛车队

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 弹性罗纹袖口和下摆
  • 可调式风帽搭配多色抽绳
  • 袋鼠式口袋
  • 背面 Sport DNA 梭织标签
  • 印花图案
  • 面料/连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑/明黄
  • 款式： CV2744-010

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