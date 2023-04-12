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      Jordan Sport DNA

      男子套头连帽衫

      ¥699

      Jordan Sport DNA 系列重现品牌既往设计中的经典元素，带领新一代了解迈克尔·乔丹的非凡旅程。Jordan Sport DNA 男子套头连帽衫采用厚实法式毛圈面料，营造可轻松叠搭的休闲风范。饰有灵感源自迈克尔·乔丹职业赛车队的图案。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑/明黄
      • 款式： CV2744-010

      尺寸与尺码

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