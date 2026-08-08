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Jordan Sport DNA
男子套头连帽衫
¥699
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此配色当前无货
Jordan Sport DNA 系列重现品牌既往设计中的经典元素，带领新一代了解迈克尔·乔丹的非凡旅程。Jordan Sport DNA 男子套头连帽衫采用厚实法式毛圈面料，营造可轻松叠搭的休闲风范。饰有灵感源自迈克尔·乔丹职业赛车队的图案。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/明黄
- 款式： CV2744-010
Jordan Sport DNA
¥699
Jordan Sport DNA 系列重现品牌既往设计中的经典元素，带领新一代了解迈克尔·乔丹的非凡旅程。Jordan Sport DNA 男子套头连帽衫采用厚实法式毛圈面料，营造可轻松叠搭的休闲风范。饰有灵感源自迈克尔·乔丹职业赛车队的图案。
其他细节
- 厚实法式毛圈面料，柔软舒适，结构出众
- 图案灵感源自迈克尔·乔丹的职业赛车队
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性罗纹袖口和下摆
- 可调式风帽搭配多色抽绳
- 袋鼠式口袋
- 背面 Sport DNA 梭织标签
- 印花图案
- 面料/连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑/明黄
- 款式： CV2744-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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