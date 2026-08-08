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Jordan Sport DNA
男子工装长裤
57% 折让
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Jordan Sport DNA 男子工装长裤采用轻盈耐穿面料，巧搭按扣口袋，便于收纳小物件；裤管口配有抽绳，打造个性化穿着体验。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CD5735-010
Jordan Sport DNA
57% 折让
轻盈实用
Jordan Sport DNA 男子工装长裤采用轻盈耐穿面料，巧搭按扣口袋，便于收纳小物件；裤管口配有抽绳，打造个性化穿着体验。
耐穿面料
不易撕裂棉质面料结合锦纶拼接，质感轻盈柔软，采用匠心结构设计，可承受日常磨损。
可调式裤脚
裤管口抽绳设计，可自如放松或收紧。
安全储物
大口袋配有按扣设计，便于安全存取物品。背面按扣式口袋和插手口袋，提升便捷性。
产品细节
- 宽松版型
- 弹性腰部搭配编织抽绳、拉链门襟和按扣扣合设计
- 刺绣 Jumpman 设计和“AIR JORDAN”图案
- 面料：100% 棉。拼接/外接片：100% 锦纶。上部口袋：65% 聚酯纤维/35% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CD5735-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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