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Jordan Sport DNA 男子工装长裤 - 黑/黑

Jordan Sport DNA

男子工装长裤

57% 折让

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Jordan Sport DNA 男子工装长裤采用轻盈耐穿面料，巧搭按扣口袋，便于收纳小物件；裤管口配有抽绳，打造个性化穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CD5735-010

Jordan Sport DNA

57% 折让

轻盈实用

Jordan Sport DNA 男子工装长裤采用轻盈耐穿面料，巧搭按扣口袋，便于收纳小物件；裤管口配有抽绳，打造个性化穿着体验。

耐穿面料

不易撕裂棉质面料结合锦纶拼接，质感轻盈柔软，采用匠心结构设计，可承受日常磨损。

可调式裤脚

裤管口抽绳设计，可自如放松或收紧。

安全储物

大口袋配有按扣设计，便于安全存取物品。背面按扣式口袋和插手口袋，提升便捷性。

产品细节

  • 宽松版型
  • 弹性腰部搭配编织抽绳、拉链门襟和按扣扣合设计
  • 刺绣 Jumpman 设计和“AIR JORDAN”图案
  • 面料：100% 棉。拼接/外接片：100% 锦纶。上部口袋：65% 聚酯纤维/35% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CD5735-010

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