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Jordan Sport DNA
男子球衣
¥449
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Jordan Sport DNA 男子球衣采用双面不同配色设计。一面采用“Air Jordan”胶印图案，设计灵感源于 Flight 和 Force 昔日在篮球场上的对决。球衣采用双层网眼布面料，塑就柔软透气的穿着感受。
- 显示颜色： 队红/游戏宝蓝
- 款式： DA7235-677
Jordan Sport DNA
¥449
经典双面穿风格
Jordan Sport DNA 男子球衣采用双面不同配色设计。一面采用“Air Jordan”胶印图案，设计灵感源于 Flight 和 Force 昔日在篮球场上的对决。球衣采用双层网眼布面料，塑就柔软透气的穿着感受。
双层网眼，双面设计
双面穿设计采用双层开孔网眼布面料，质感柔软透气。
Flight 邂逅 Force
大号“JORDAN”胶印图案字母的设计灵感源自经典 Force 标志。
产品细节
- 双面设计
- 罗纹领口和袖窿
- 印花图案
- 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 队红/游戏宝蓝
- 款式： DA7235-677
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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