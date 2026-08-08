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Jordan Sport DNA 男子球衣 - 队红/游戏宝蓝

Jordan Sport DNA

男子球衣

¥449

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Jordan Sport DNA 男子球衣采用双面不同配色设计。一面采用“Air Jordan”胶印图案，设计灵感源于 Flight 和 Force 昔日在篮球场上的对决。球衣采用双层网眼布面料，塑就柔软透气的穿着感受。


  • 显示颜色： 队红/游戏宝蓝
  • 款式： DA7235-677

Jordan Sport DNA

¥449

经典双面穿风格

Jordan Sport DNA 男子球衣采用双面不同配色设计。一面采用“Air Jordan”胶印图案，设计灵感源于 Flight 和 Force 昔日在篮球场上的对决。球衣采用双层网眼布面料，塑就柔软透气的穿着感受。

双层网眼，双面设计

双面穿设计采用双层开孔网眼布面料，质感柔软透气。

Flight 邂逅 Force

大号“JORDAN”胶印图案字母的设计灵感源自经典 Force 标志。

产品细节

  • 双面设计
  • 罗纹领口和袖窿
  • 印花图案
  • 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 队红/游戏宝蓝
  • 款式： DA7235-677

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