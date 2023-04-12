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      Jordan Sport DNA

      男子球衣

      ¥449

      Jordan Sport DNA 男子球衣采用双面不同配色设计。一面采用“Air Jordan”胶印图案，设计灵感源于 Flight 和 Force 昔日在篮球场上的对决。球衣采用双层网眼布面料，塑就柔软透气的穿着感受。

      • 显示颜色： 队红/游戏宝蓝
      • 款式： DA7235-677

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