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Jordan Sport DNA
男子球衣
¥349
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穿上此款轻盈的 Jordan Sport DNA 男子球衣，向夏日篮球文化致敬。 采用网眼布面料，搭配复古风格图案，轻松打造经典篮球版型，彰显街头风范。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DQ5867-100
Jordan Sport DNA
¥349
干爽透气，运动风范
穿上此款轻盈的 Jordan Sport DNA 男子球衣，向夏日篮球文化致敬。 采用网眼布面料，搭配复古风格图案，轻松打造经典篮球版型，彰显街头风范。
产品细节
- 罗纹领口和袖窿
- 缝制 Sport DNA 标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DQ5867-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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