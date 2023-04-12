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      穿上此款轻盈的 Jordan Sport DNA 男子球衣，向夏日篮球文化致敬。 采用网眼布面料，搭配复古风格图案，轻松打造经典篮球版型，彰显街头风范。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： DQ5867-100

      尺寸与尺码

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