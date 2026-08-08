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Jordan Sport DNA
男子短袖T恤
¥259
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此配色当前无货
Jordan Sport DNA 男子短袖T恤采用匠心设计，彰显大胆个性，尽展凌跃风范。T恤采用柔软面料制成，版型舒适休闲，图案灵感源自经典 Jordan 广告。
- 显示颜色： 健身红/铁灰
- 款式： DA9915-687
Jordan Sport DNA
¥259
经典碰撞
Jordan Sport DNA 男子短袖T恤采用匠心设计，彰显大胆个性，尽展凌跃风范。T恤采用柔软面料制成，版型舒适休闲，图案灵感源自经典 Jordan 广告。
产品细节
- 罗纹领口
- 印花图案
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 健身红/铁灰
- 款式： DA9915-687
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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