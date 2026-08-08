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Jordan Sport DNA
男子短裤
¥449
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此配色当前无货
Jordan Sport DNA 男子短裤将 Flight 和 Force 融为一体。采用网眼布面料搭配撞色细节；印有大号“JORDAN”字母图案，灵感源自篮球经典 Force 标志。
- 显示颜色： 橙色/铁灰
- 款式： DA7207-803
Jordan Sport DNA
¥449
Flight 邂逅 Force
Jordan Sport DNA 男子短裤将 Flight 和 Force 融为一体。采用网眼布面料搭配撞色细节；印有大号“JORDAN”字母图案，灵感源自篮球经典 Force 标志。
多层次网眼外观
开孔网眼设计搭配网眼布里料，轻盈透气。多层裤脚结合腰部顶部缝线，巧融别致配色。
Flight 邂逅 Force
短裤中央饰有大号“JORDAN”图案。形状和字母设计灵感源自迈克尔·乔丹 Flight 系列老牌对手 Force 的经典标志。
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 印花图案
- 面料/网眼布里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 橙色/铁灰
- 款式： DA7207-803
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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