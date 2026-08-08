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Jordan Sport DNA 男子短裤 - 橙色/铁灰

Jordan Sport DNA

男子短裤

¥449

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Jordan Sport DNA 男子短裤将 Flight 和 Force 融为一体。采用网眼布面料搭配撞色细节；印有大号“JORDAN”字母图案，灵感源自篮球经典 Force 标志。


  • 显示颜色： 橙色/铁灰
  • 款式： DA7207-803

Jordan Sport DNA

¥449

Flight 邂逅 Force

Jordan Sport DNA 男子短裤将 Flight 和 Force 融为一体。采用网眼布面料搭配撞色细节；印有大号“JORDAN”字母图案，灵感源自篮球经典 Force 标志。

多层次网眼外观

开孔网眼设计搭配网眼布里料，轻盈透气。多层裤脚结合腰部顶部缝线，巧融别致配色。

Flight 邂逅 Force

短裤中央饰有大号“JORDAN”图案。形状和字母设计灵感源自迈克尔·乔丹 Flight 系列老牌对手 Force 的经典标志。

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 插手口袋
  • 印花图案
  • 面料/网眼布里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 橙色/铁灰
  • 款式： DA7207-803

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