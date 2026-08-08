 
第 1 张图片，共 6 张图片
Jordan Sport DNA 男子起绒套头连帽衫 - 黑/潘趣红

Jordan Sport DNA

男子起绒套头连帽衫

¥499

售罄：

此配色当前无货

Jordan Sport DNA 男子起绒套头连帽衫采用起绒内里，带来休闲舒适的穿着体验，适合叠搭或单穿。刺绣图案和字样，缔造非凡魅力。


  • 显示颜色： 黑/潘趣红
  • 款式： CK9568-011

Jordan Sport DNA

¥499

连帽衫单品，传承之作

Jordan Sport DNA 男子起绒套头连帽衫采用起绒内里，带来休闲舒适的穿着体验，适合叠搭或单穿。刺绣图案和字样，缔造非凡魅力。

其他细节

  • 优质面料，内里起绒处理，柔软舒适
  • 可调节抽绳风帽，在需要时提供恰当的包覆效果

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 弹性罗纹袖口和下摆
  • 袋鼠式口袋
  • "Air Jordan"印花搭配刺绣缝线
  • 衣袖饰有刺绣 Jumpman 设计和三角形图案
  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/潘趣红
  • 款式： CK9568-011

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。