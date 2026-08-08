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Jordan Sport DNA
男子起绒套头连帽衫
¥499
售罄：
此配色当前无货
Jordan Sport DNA 男子起绒套头连帽衫采用起绒内里，带来休闲舒适的穿着体验，适合叠搭或单穿。刺绣图案和字样，缔造非凡魅力。
- 显示颜色： 黑/潘趣红
- 款式： CK9568-011
Jordan Sport DNA
¥499
连帽衫单品，传承之作
Jordan Sport DNA 男子起绒套头连帽衫采用起绒内里，带来休闲舒适的穿着体验，适合叠搭或单穿。刺绣图案和字样，缔造非凡魅力。
其他细节
- 优质面料，内里起绒处理，柔软舒适
- 可调节抽绳风帽，在需要时提供恰当的包覆效果
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性罗纹袖口和下摆
- 袋鼠式口袋
- "Air Jordan"印花搭配刺绣缝线
- 衣袖饰有刺绣 Jumpman 设计和三角形图案
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/潘趣红
- 款式： CK9568-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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