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Jordan Sport DNA 男子起绒长裤 - 碳素灰/黑

Jordan Sport DNA

男子起绒长裤

¥499

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换上这款运动裤，塑就出众运动风范。Jordan Sport DNA 男子起绒长裤采用厚实面料，搭配弹性裤管口，营造舒适感受。匠心图案灵感源自迈克尔·乔丹的职业摩托车赛车队。


  • 显示颜色： 碳素灰/黑
  • 款式： CV2980-091

Jordan Sport DNA

¥499

经典风范

换上这款运动裤，塑就出众运动风范。Jordan Sport DNA 男子起绒长裤采用厚实面料，搭配弹性裤管口，营造舒适感受。匠心图案灵感源自迈克尔·乔丹的职业摩托车赛车队。

其他细节

  • 厚实面料内里起绒，柔软温暖
  • 舒适弹性腰部搭配可调式彩色抽绳
  • 印花图案灵感源自迈克尔·乔丹的职业摩托车赛车队

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 弹性裤管口
  • 插手口袋和后身口袋
  • Sport DNA 梭织标签
  • 印花图案
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 碳素灰/黑
  • 款式： CV2980-091

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