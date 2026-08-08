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Jordan Sport DNA
男子起绒长裤
¥499
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此配色当前无货
换上必备运动装备，畅享舒适体验，同时致敬经典。Jordan Sport DNA 男子起绒长裤采用厚实面料，搭配贴合脚踝的裤管口，营造舒适感受。匠心图案灵感源自迈克尔·乔丹的职业摩托车赛车队。
- 显示颜色： 碳素灰
- 款式： CV3162-091
Jordan Sport DNA
¥499
摩托运动图案，演绎休闲风范
换上必备运动装备，畅享舒适体验，同时致敬经典。Jordan Sport DNA 男子起绒长裤采用厚实面料，搭配贴合脚踝的裤管口，营造舒适感受。匠心图案灵感源自迈克尔·乔丹的职业摩托车赛车队。
其他细节
- 厚实起绒面料，柔软温暖
- 舒适弹性腰部搭配可调式彩色抽绳
- 印花图案灵感源自迈克尔·乔丹的职业摩托车赛车队
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性裤管口
- 插手口袋和后身口袋
- Sport DNA 梭织标签
- 印花图案
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 碳素灰
- 款式： CV3162-091
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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