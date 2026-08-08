第 1 张图片，共 4 张图片
Jordan Sport DNA
男子长裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
Jordan Sport DNA 男子长裤采用轻盈面料制成，营造轻松休闲风范。彩色图案革新经典 Jumpman 设计标志。腰部搭配抽绳设计，可自由调节贴合度。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CZ5469-011
Jordan Sport DNA
¥449
街头风范长裤
Jordan Sport DNA 男子长裤采用轻盈面料制成，营造轻松休闲风范。彩色图案革新经典 Jumpman 设计标志。腰部搭配抽绳设计，可自由调节贴合度。
其他细节
- 法式毛圈面料，造就柔软舒适的穿着体验
- 弹性腰部搭配抽绳，可随身体动作灵活伸展，缔造舒适非凡的穿着感受
- 插手口袋，方便存放小物件
产品细节
- 标准版型
- 弹性裤管口
- 印花图案
- 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CZ5469-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。