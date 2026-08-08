 
第 1 张图片，共 7 张图片
Jordan Sport DNA 男子长裤 - 黑/黑/白色

Jordan Sport DNA

男子长裤

22% 折让

售罄：

此配色当前无货

Jordan Sport DNA 男子长裤以轻盈针织面料制成，搭配撞色设计，营造轻松休闲风范。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CD5754-011

Jordan Sport DNA

22% 折让

休闲多变

Jordan Sport DNA 男子长裤以轻盈针织面料制成，搭配撞色设计，营造轻松休闲风范。

其他细节

针织面料造就柔软舒适的穿着体验

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 弹性裤脚
  • 插手口袋
  • 62% 棉/38% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CD5754-011

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。