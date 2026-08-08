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Jordan Sport DNA
男子长裤
22% 折让
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Jordan Sport DNA 男子长裤以轻盈针织面料制成，搭配撞色设计，营造轻松休闲风范。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CD5754-011
Jordan Sport DNA
22% 折让
休闲多变
Jordan Sport DNA 男子长裤以轻盈针织面料制成，搭配撞色设计，营造轻松休闲风范。
其他细节
针织面料造就柔软舒适的穿着体验
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 弹性裤脚
- 插手口袋
- 62% 棉/38% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CD5754-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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