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Jordan Sport DNA HBR 男子针织圆领上衣 - 岩石粉/石英粉/黑

Jordan Sport DNA HBR

男子针织圆领上衣

¥449

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Jordan Sport DNA HBR 男子起绒圆领上衣，可谓温暖舒适的叠搭之选。内里采用柔软起绒面料，搭配缝制贴片和印花图案。


  • 显示颜色： 岩石粉/石英粉/黑
  • 款式： CT6304-689

Jordan Sport DNA HBR

¥449

圆领上衣，温暖舒适

Jordan Sport DNA HBR 男子起绒圆领上衣，可谓温暖舒适的叠搭之选。内里采用柔软起绒面料，搭配缝制贴片和印花图案。

其他细节

针织面料采用内里起绒处理，柔软舒适

产品细节

  • 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
  • 缝制贴片
  • 印花图案
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 岩石粉/石英粉/黑
  • 款式： CT6304-689

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