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Jordan Sport DNA HBR
男子针织圆领上衣
¥449
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此配色当前无货
Jordan Sport DNA HBR 男子起绒圆领上衣，可谓温暖舒适的叠搭之选。内里采用柔软起绒面料，搭配缝制贴片和印花图案。
- 显示颜色： 岩石粉/石英粉/黑
- 款式： CT6304-689
Jordan Sport DNA HBR
¥449
圆领上衣，温暖舒适
Jordan Sport DNA HBR 男子起绒圆领上衣，可谓温暖舒适的叠搭之选。内里采用柔软起绒面料，搭配缝制贴片和印花图案。
其他细节
针织面料采用内里起绒处理，柔软舒适
产品细节
- 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
- 缝制贴片
- 印花图案
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 岩石粉/石英粉/黑
- 款式： CT6304-689
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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