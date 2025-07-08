穿上 Jordan Sport Dongdan 下站东单男子夹克，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。 该夹克采用利落梭织外层设计与大身锦纶里料，轻盈舒适，提供出众包覆效果，适合不同运动。

