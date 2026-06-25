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Jordan Sport Dongdan
下站东单男子夹克
¥899
穿上 Jordan Sport Dongdan 下站东单男子夹克，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。该夹克采用锦纶混纺面料结合利落的剪裁，轻盈舒适，提供出众包覆效果，适合不同户外运动。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/大学红
- 款式： IQ7281-010
Jordan Sport Dongdan
¥899
穿上 Jordan Sport Dongdan 下站东单男子夹克，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。该夹克采用锦纶混纺面料结合利落的剪裁，轻盈舒适，提供出众包覆效果，适合不同户外运动。
产品细节
- 拉链口袋
- 弹性袖口
- 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑/大学红
- 款式： IQ7281-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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