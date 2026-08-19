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Jordan Sport Dongdan 下站东单男子夹克 - 黑/黑/黑/大学红

Jordan Sport Dongdan

下站东单男子夹克

22% 折让

穿上 Jordan Sport Dongdan 下站东单男子夹克，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。该夹克采用利落剪裁设计，轻盈舒适，提供出众包覆效果，适合不同户外运动。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/大学红
  • 款式： IQ7281-010

Jordan Sport Dongdan

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穿上 Jordan Sport Dongdan 下站东单男子夹克，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。该夹克采用利落剪裁设计，轻盈舒适，提供出众包覆效果，适合不同户外运动。

产品细节

  • 拉链口袋
  • 弹性袖口
  • 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑/大学红
  • 款式： IQ7281-010

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