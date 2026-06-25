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Jordan Sport Dongdan 下站东单男子热身长裤 - 黑/黑/黑/大学红

Jordan Sport Dongdan

下站东单男子热身长裤

¥799
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穿上装备，感受只属于下站东单的篮球魔力。这款 Jordan Sport Dongdan 下站东单男子热身长裤采用梭织面料，助你从容应对激烈的四对四篮球比赛。刺绣图案向东单致敬，以原创十足的视觉表达诠释街头篮球精神。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/大学红
  • 款式： IQ7284-010

Jordan Sport Dongdan

¥799

穿上装备，感受只属于下站东单的篮球魔力。这款 Jordan Sport Dongdan 下站东单男子热身长裤采用梭织面料，助你从容应对激烈的四对四篮球比赛。刺绣图案向东单致敬，以原创十足的视觉表达诠释街头篮球精神。

产品细节

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  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 黑/黑/黑/大学红
  • 款式： IQ7284-010

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