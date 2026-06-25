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Jordan Sport Dongdan
下站东单男子热身长裤
¥799
穿上装备，感受只属于下站东单的篮球魔力。这款 Jordan Sport Dongdan 下站东单男子热身长裤采用梭织面料，助你从容应对激烈的四对四篮球比赛。刺绣图案向东单致敬，以原创十足的视觉表达诠释街头篮球精神。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/大学红
- 款式： IQ7284-010
Jordan Sport Dongdan
¥799
穿上装备，感受只属于下站东单的篮球魔力。这款 Jordan Sport Dongdan 下站东单男子热身长裤采用梭织面料，助你从容应对激烈的四对四篮球比赛。刺绣图案向东单致敬，以原创十足的视觉表达诠释街头篮球精神。
产品细节
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- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
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- 显示颜色： 黑/黑/黑/大学红
- 款式： IQ7284-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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