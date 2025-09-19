Jordan Sport Dongdan
穿上 Jordan Sport Dongdan Diamond 下站东单女子速干短裤，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。 该短裤采用顺滑且略带光泽感的针织面料结合导湿速干技术，经典隽永，助你在球场内外保持清爽活力。
- 显示颜色： 燕麦色/麻黄/灰黑/灰黑
- 款式： HV1276-140
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 弹性腰部，舒适贴合
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
