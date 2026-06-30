准备好大展球技了吗？这款 Jordan Sport Dongdan Dri-FIT 下站东单女子速干篮球短裤是一款百搭实穿的日常佳选，让你在球场内外尽显出众风采，旨在致意全球街头篮球传奇圣地之一。印花图案向东单致敬，以原创十足的视觉表达诠释街头篮球精神。

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