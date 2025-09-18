Jordan Sport Dongdan
Dri-FIT 下站东单男子速干双面穿球衣
28% 折让
穿上 Jordan Sport Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干双面穿球衣，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。该双面穿球衣采用轻盈网眼布和导湿速干技术，正反两面皆可营造清爽的穿着感受。
- 显示颜色： 灰黑/燕麦色
- 款式： HV1255-045
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 网眼布面料，轻盈透气
- 双面穿设计，集两种风格于一体
产品细节
- 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
