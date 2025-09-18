穿上 Jordan Sport Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干双面穿球衣，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。该双面穿球衣采用轻盈网眼布和导湿速干技术，正反两面皆可营造清爽的穿着感受。

敬请注意，由于该服装被设计为可两面穿着，故洗标会在反穿时显露在外；如果您希望除去洗标，我们建议您首先认真阅读洗标信息并妥善保存除去的洗标。

