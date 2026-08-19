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Jordan Sport Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干网眼布篮球球衣 - 丝绒棕/帆白/大学红

Jordan Sport Dongdan

Dri-FIT 下站东单男子速干网眼布篮球球衣

24% 折让

穿上 Jordan Sport Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干网眼布篮球球衣，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款球衣采用轻盈网眼布和导湿速干技术，助你从开球到终场保持清爽。


  • 显示颜色： 丝绒棕/帆白/大学红
  • 款式： IR6537-220

Jordan Sport Dongdan

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穿上 Jordan Sport Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干网眼布篮球球衣，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款球衣采用轻盈网眼布和导湿速干技术，助你从开球到终场保持清爽。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 网眼布面料，轻盈透气

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 丝绒棕/帆白/大学红
  • 款式： IR6537-220

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