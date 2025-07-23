Jordan Sport Dongdan
Dri-FIT Diamond 下站东单男子速干梭织短裤
22% 折让
穿上 Jordan Sport Dongdan Dri-FIT Diamond 下站东单男子速干梭织短裤，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。该短裤采用梭织缎面面料和导湿速干技术，经典隽永，助你在球场内外保持清爽。
- 显示颜色： 灰黑/燕麦色/麻黄/椰奶色
- 款式： HV1262-045
Jordan Sport Dongdan
22% 折让
穿上 Jordan Sport Dongdan Dri-FIT Diamond 下站东单男子速干梭织短裤，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。该短裤采用梭织缎面面料和导湿速干技术，经典隽永，助你在球场内外保持清爽。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部，舒适贴合
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑/燕麦色/麻黄/椰奶色
- 款式： HV1262-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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