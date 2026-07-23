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Jordan Sport Dongdan Dri-FIT Diamond 下站东单男子速干短裤 - 浅土褐/丝绒棕/帆白/大学红

Jordan Sport Dongdan

Dri-FIT Diamond 下站东单男子速干短裤

14% 折让
浅土褐/丝绒棕/帆白/大学红
丝绒棕/石英粉/帆白/大学红

准备好大展球技了吗？Jordan Sport Dongdan Dri-FIT Diamond 下站东单男子速干短裤是一款百搭实穿的日常佳选，让你在球场内外尽显出众风采，旨在致意全球街头篮球传奇圣地之一。图案设计向东单致敬，以原创十足的视觉表达诠释街头篮球精神。


  • 显示颜色： 浅土褐/丝绒棕/帆白/大学红
  • 款式： IU5503-104

Jordan Sport Dongdan

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准备好大展球技了吗？Jordan Sport Dongdan Dri-FIT Diamond 下站东单男子速干短裤是一款百搭实穿的日常佳选，让你在球场内外尽显出众风采，旨在致意全球街头篮球传奇圣地之一。图案设计向东单致敬，以原创十足的视觉表达诠释街头篮球精神。

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适

产品细节

  • 口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/丝绒棕/帆白/大学红
  • 款式： IU5503-104

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