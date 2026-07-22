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Jordan Sport
Dri-FIT 女子速干高尔夫半身裙
¥799
这款 Jordan Sport Dri-FIT 女子速干高尔夫半身裙采用弹性面料制成，可随身体动作灵活伸展，同时采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。内置短裤，提供出色包覆效果。
- 显示颜色： 霜淡草绿/霜淡草绿
- 款式： IM8523-384
Jordan Sport
¥799
这款 Jordan Sport Dri-FIT 女子速干高尔夫半身裙采用弹性面料制成，可随身体动作灵活伸展，同时采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。内置短裤，提供出色包覆效果。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
产品细节
- 内置短裤的两侧设有插袋
- 面料：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。紧身裤/腋/胯下拼接里料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 霜淡草绿/霜淡草绿
- 款式： IM8523-384
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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