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Jordan Sport Dri-FIT 女子速干高尔夫半身裙 - 霜淡草绿/霜淡草绿

Jordan Sport

Dri-FIT 女子速干高尔夫半身裙

¥799
霜淡草绿/霜淡草绿
白色/白色

这款 Jordan Sport Dri-FIT 女子速干高尔夫半身裙采用弹性面料制成，可随身体动作灵活伸展，同时采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。内置短裤，提供出色包覆效果。


  • 显示颜色： 霜淡草绿/霜淡草绿
  • 款式： IM8523-384

Jordan Sport

¥799

这款 Jordan Sport Dri-FIT 女子速干高尔夫半身裙采用弹性面料制成，可随身体动作灵活伸展，同时采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。内置短裤，提供出色包覆效果。

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适

产品细节

  • 内置短裤的两侧设有插袋
  • 面料：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。紧身裤/腋/胯下拼接里料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 霜淡草绿/霜淡草绿
  • 款式： IM8523-384

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