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Jordan Sport
Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤
10% 折让
从高尔夫练习场到攻克 18 洞，尽显出众风采。这款 Jordan Sport Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤采用梭织面料，质感轻盈且富有弹性；结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适，畅享高尔夫时光。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IM8564-010
Jordan Sport
10% 折让
从高尔夫练习场到攻克 18 洞，尽显出众风采。这款 Jordan Sport Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤采用梭织面料，质感轻盈且富有弹性；结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适，畅享高尔夫时光。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
产品细节
- 右髋拉链口袋
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IM8564-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。