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Jordan Sport
Dri-FIT 女子防晒速干高尔夫短袖翻领T恤
¥699
穿上这款简洁经典的 Jordan Sport Dri-FIT 女子防晒速干高尔夫短袖翻领T恤，轻松驾驭挥杆练习或整场高尔夫球赛，彰显 Jordan 风范。轻盈针织面料结合导湿速干技术，助你随时随地畅享清爽运动体验。
- 显示颜色： 霜淡草绿/海岸绿/霜淡草绿
- 款式： IM8532-384
Jordan Sport
¥699
穿上这款简洁经典的 Jordan Sport Dri-FIT 女子防晒速干高尔夫短袖翻领T恤，轻松驾驭挥杆练习或整场高尔夫球赛，彰显 Jordan 风范。轻盈针织面料结合导湿速干技术，助你随时随地畅享清爽运动体验。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- UPF 40+
- 85% 聚酯纤维/15% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 霜淡草绿/海岸绿/霜淡草绿
- 款式： IM8532-384
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。