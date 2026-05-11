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Jordan Sport
Dri-FIT 男子速干企领高尔夫短袖上衣
10% 折让
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干企领高尔夫短袖上衣可单穿，亦可贴身打底，专为高尔夫球场打造，塑就自如挥杆体验，同时助你在赛后聚会尽展时尚格调。柔软针织面料加持导湿速干技术，助你保持清爽。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IB2832-100
Jordan Sport
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Jordan Sport Dri-FIT 男子速干企领高尔夫短袖上衣可单穿，亦可贴身打底，专为高尔夫球场打造，塑就自如挥杆体验，同时助你在赛后聚会尽展时尚格调。柔软针织面料加持导湿速干技术，助你保持清爽。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 针织面料，柔软轻盈
产品细节
- 58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IB2832-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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