Jordan Sport Dri-FIT 男子速干企领高尔夫短袖上衣可单穿，亦可贴身打底，专为高尔夫球场打造，塑就自如挥杆体验，同时助你在赛后聚会尽展时尚格调。柔软针织面料加持导湿速干技术，助你保持清爽。

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