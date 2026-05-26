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Jordan Sport Dri-FIT 男子速干短袖高尔夫翻领T恤 - 中柔粉/白色

Jordan Sport

Dri-FIT 男子速干短袖高尔夫翻领T恤

15% 折让

穿上这款经典的 Jordan Sport Dri-FIT 男子速干短袖高尔夫翻领T恤，轻松驾驭挥杆练习或高尔夫球赛，彰显 Jordan 风范。轻盈针织面料结合导湿速干技术，助你随时随地畅享清爽运动体验。


  • 显示颜色： 中柔粉/白色
  • 款式： HQ8689-690

Jordan Sport

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穿上这款经典的 Jordan Sport Dri-FIT 男子速干短袖高尔夫翻领T恤，轻松驾驭挥杆练习或高尔夫球赛，彰显 Jordan 风范。轻盈针织面料结合导湿速干技术，助你随时随地畅享清爽运动体验。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 垂坠式下摆设计，便于将T恤掖入下装，在弯腰或伸展动作中提供出众包覆效果

产品细节

  • 58% 棉/42% 聚酯纤维
  • 双扣式前襟
  • 可机洗
  • 显示颜色： 中柔粉/白色
  • 款式： HQ8689-690

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