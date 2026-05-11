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Jordan Sport
Dri-FIT 男子速干短袖高尔夫T恤
10% 折让
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干短袖高尔夫T恤采用优质棉料，搭载导湿速干技术，让你从开球到后九洞，畅享清爽感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH2130-010
Jordan Sport
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Jordan Sport Dri-FIT 男子速干短袖高尔夫T恤采用优质棉料，搭载导湿速干技术，让你从开球到后九洞，畅享清爽感受。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH2130-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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