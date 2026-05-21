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Jordan Sport
Dri-FIT 男子速干短袖T恤
23% 折让
GOAT 精神意味着与众不同。对于迈克尔·乔丹来说，最微小的举动也能成为他斗志昂扬、激情燃烧的最大能量。Jordan Sport Dri-FIT 男子速干短袖T恤把这句话带到了球场上——当你踏上球场的那一刻，你就会让对手知道他们将面对的是什么。
- 显示颜色： 白色/黑/大学红
- 款式： IF0871-100
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其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑/大学红
- 款式： IF0871-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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