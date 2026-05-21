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Jordan Sport Dri-FIT 男子速干短袖T恤 - 白色/黑/大学红

Jordan Sport

Dri-FIT 男子速干短袖T恤

23% 折让
白色/黑/大学红
黑/白色/大学红

GOAT 精神意味着与众不同。对于迈克尔·乔丹来说，最微小的举动也能成为他斗志昂扬、激情燃烧的最大能量。Jordan Sport Dri-FIT 男子速干短袖T恤把这句话带到了球场上——当你踏上球场的那一刻，你就会让对手知道他们将面对的是什么。


  • 显示颜色： 白色/黑/大学红
  • 款式： IF0871-100

Jordan Sport

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GOAT 精神意味着与众不同。对于迈克尔·乔丹来说，最微小的举动也能成为他斗志昂扬、激情燃烧的最大能量。Jordan Sport Dri-FIT 男子速干短袖T恤把这句话带到了球场上——当你踏上球场的那一刻，你就会让对手知道他们将面对的是什么。

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑/大学红
  • 款式： IF0871-100

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