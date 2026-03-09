Jordan Sport Dri-FIT 男子速干高尔夫T恤采用柔软的棉质面料，适合真正懂行的高尔夫球手：相信你的直觉，别再过度思考，尽情挥杆。结合导湿速干技术，助你畅享清爽体验。

Jordan Sport Dri-FIT 男子速干高尔夫T恤采用柔软的棉质面料，适合真正懂行的高尔夫球手：相信你的直觉，别再过度思考，尽情挥杆。结合导湿速干技术，助你畅享清爽体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。