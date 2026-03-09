 
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干高尔夫T恤 - 中柔粉/霞光粉

Jordan Sport

Dri-FIT 男子速干高尔夫T恤

¥299
中柔粉/霞光粉
黑

Jordan Sport Dri-FIT 男子速干高尔夫T恤采用柔软的棉质面料，适合真正懂行的高尔夫球手：相信你的直觉，别再过度思考，尽情挥杆。结合导湿速干技术，助你畅享清爽体验。


  • 显示颜色： 中柔粉/霞光粉
  • 款式： IF2939-690

Jordan Sport

¥299

Jordan Sport Dri-FIT 男子速干高尔夫T恤采用柔软的棉质面料，适合真正懂行的高尔夫球手：相信你的直觉，别再过度思考，尽情挥杆。结合导湿速干技术，助你畅享清爽体验。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 中柔粉/霞光粉
  • 款式： IF2939-690

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