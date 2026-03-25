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Jordan Sport
Dri-FIT 男子速干T恤
¥259
质感柔软，导湿速干？Jordan Sport Dri-FIT 男子速干T恤采用针织棉料，兼具柔软质感和导湿速干性能，并饰有向 21 世纪早期风格致敬的 Y2K 风格图案。
- 显示颜色： 白色/黑/大学红
- 款式： IR0869-100
Jordan Sport
¥259
质感柔软，导湿速干？Jordan Sport Dri-FIT 男子速干T恤采用针织棉料，兼具柔软质感和导湿速干性能，并饰有向 21 世纪早期风格致敬的 Y2K 风格图案。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑/大学红
- 款式： IR0869-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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