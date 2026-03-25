GOAT 精神意味着与众不同。对于迈克尔·乔丹来说，最微小的举动也能成为他斗志昂扬、激情燃烧的最大能量。Jordan Sport Dri-FIT 男子速干T恤把这句话带到了球场上——当你踏上球场的那一刻，你就会让对手知道他们将面对的是什么。

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