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Jordan Sport Dri-FIT 男子防晒速干高尔夫短袖翻领T恤 - 白色/白色/白色

Jordan Sport

Dri-FIT 男子防晒速干高尔夫短袖翻领T恤

21% 折让
白色/白色/白色
黑/暗灰色/黑

Jordan Sport Dri-FIT 男子防晒速干高尔夫短袖翻领T恤的左侧袖口饰有经典 Jordan 品牌标志，以精致格调焕新演绎经典单品。轻盈针织面料结合导湿速干技术，助你在球场上保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： IU1596-100

Jordan Sport

21% 折让

Jordan Sport Dri-FIT 男子防晒速干高尔夫短袖翻领T恤的左侧袖口饰有经典 Jordan 品牌标志，以精致格调焕新演绎经典单品。轻盈针织面料结合导湿速干技术，助你在球场上保持干爽舒适。

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适

产品细节

  • UPF 40+
  • 81% 聚酯纤维/19% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： IU1596-100

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