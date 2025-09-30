 
Jordan Sport Dri-FIT ADV 男子透气速干舒爽短袖运动上衣 - 暗灰色/黑/黑

Jordan Sport

Dri-FIT ADV 男子透气速干舒爽短袖运动上衣

10% 折让

Jordan Sport Dri-FIT ADV 男子速干短袖运动上衣，运动休闲两相宜。该上衣采用导湿速干技术和关键区域透气设计，无论是在球场还是在健身房，皆可令你无拘畅动，舒适自如。


  • 显示颜色： 暗灰色/黑/黑
  • 款式： FN5865-022

Jordan Sport

10% 折让

Jordan Sport Dri-FIT ADV 男子速干短袖运动上衣，运动休闲两相宜。该上衣采用导湿速干技术和关键区域透气设计，无论是在球场还是在健身房，皆可令你无拘畅动，舒适自如。

其他细节

  • Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 提花针织面料略带纹理质感，提升立体感
  • 背面中央镶边，为造型增添别致元素

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 暗灰色/黑/黑
  • 款式： FN5865-022

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。