 

Jordan Sport

Dri-FIT ADV Diamond 男子速干短裤

¥499

衣橱佳选单品携革新升级设计重磅回归。Jordan Sport Dri-FIT ADV Diamond 男子速干短裤采用导湿速干技术和关键区域透气设计，助你在驰骋球场、去健身房热练或放松休闲时畅享舒适感受。该短裤采用标准版型，令你无拘畅动；弹性腰部搭配抽绳，塑就稳固贴合感。


  • 显示颜色： 暗灰色/黑/黑
  • 款式： FN5868-022

Jordan Sport

¥499

衣橱佳选单品携革新升级设计重磅回归。Jordan Sport Dri-FIT ADV Diamond 男子速干短裤采用导湿速干技术和关键区域透气设计，助你在驰骋球场、去健身房热练或放松休闲时畅享舒适感受。该短裤采用标准版型，令你无拘畅动；弹性腰部搭配抽绳，塑就稳固贴合感。

其他细节

  • Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 侧边口袋，便于存放小物品

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 暗灰色/黑/黑
  • 款式： FN5868-022

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