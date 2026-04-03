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Jordan Sport
Dri-FIT Diamond 大童速干短裤
¥299
Jordan Sport Dri-FIT Diamond 大童速干短裤采用透气的聚酯纤维网眼布面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽，尽兴畅玩。弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的舒适贴合感；侧边口袋，便于存放小物件。
- 显示颜色： 奶白 II
- 款式： IW1457-236
Jordan Sport
¥299
Jordan Sport Dri-FIT Diamond 大童速干短裤采用透气的聚酯纤维网眼布面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽，尽兴畅玩。弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的舒适贴合感；侧边口袋，便于存放小物件。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 奶白 II
- 款式： IW1457-236
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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