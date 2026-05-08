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Jordan Sport Dri-FIT Diamond 幼童速干短裤 - 奶白 II

Jordan Sport

Dri-FIT Diamond 幼童速干短裤

11% 折让

Jordan Sport Dri-FIT Diamond 幼童速干短裤采用透气的聚酯纤维网眼布面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子保持干爽，尽兴畅玩。弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的舒适贴合感；侧边口袋，便于存放小物件。


  • 显示颜色： 奶白 II
  • 款式： IW2177-236

Jordan Sport

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Jordan Sport Dri-FIT Diamond 幼童速干短裤采用透气的聚酯纤维网眼布面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子保持干爽，尽兴畅玩。弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的舒适贴合感；侧边口袋，便于存放小物件。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 奶白 II
  • 款式： IW2177-236

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